- Premierul britanic Theresa May a convocat, luni, Consiliul National de Securitate pentru a discuta despre cazul fostului spion rus Serghei Skripal, atacat cu o substanta neurotoxica in orasul Salisbury, in conditiile in care anumite informatii sugereaza implicarea Rusiei, relateaza site-ul BBC News.

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a pledat luni, la Londra, pentru aderarea tarilor din Balcani la UE, pe care le-a calificat drept 'elevi excelenti', transmite AFP. ''Noi toti am incercat sa demonstram…

- Barbatul care a intreprins un atac cu o grenada impotriva Ambasadei SUA in Muntenegru, dupa care s-a sinucis, a lasat o scrisoare in care le cere iertare rudelor sale, potrivit presei muntenegrene, relateaza vineri AFP. Veteran al razboiului din Kosovo (1998-1999) si decorat de catre fostul…

- Comisia Europeana i-a cerut luni prim-ministrului albanez Edi Rama sa evite orice ingerinta in relatiile dintre Serbia si Kosovo si l-a sfatuit sa se concentreze asupra reformelor care trebuie realizate pentru integrarea Albaniei in UE, relateaza AFP. "Declaratiile care pot fi interpretate ca o ingerinta…

- Premierul albanez Edi Rama a evocat duminica, la Pristina, posibilitatea de a vedea intr-o zi tara sa si Kosovo avand "un singur presedinte, in calitate de simbol al unitatii nationale", informeaza luni AFP, conform agerpres.ro. "Kosovo si Albania vor avea o singura politica externa si nu doar…

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters.

- „Nu vrem un stat al traficantilor de droguri!”, au scandat manifestantii, care mai au si alte nemultumiri, cum ar fi starea precara a sistemului sanitar si lipsa locurilor de munca. Partidul Socialist a castigat alegerile in Albania din iunie, iar liderul formatiunii, Edi Rama, a obtinut al doilea mandat…