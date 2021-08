Premierul Florin Citu a afirmat, sambata, ca proiectul de rectificare bugetara nu va fi aprobat de Guvern daca acesta nu va fi sustinut de coalitie. Intrebat daca proiectul de rectificare bugetara va fi aprobat in cazul in care nu va fi sustinut de colegii de coalitie, Florin Citu a raspuns: „Nu, nu, bineinteles ca nu. Vreau sa fie, sa fim cu totii de acord”. Premierul a subliniat insa ca sunt „cateva lucruri” peste care insa nu poate trece. „Dar sunt cateva lucruri peste care nu pot sa trec si nu pot sa trec sa avem un deficit mai mare de 7,16% din PIB, as vrea sa reducem, dar nu o sa merg mai…