Premierul a vorbit despre redeschiderea parcurilor Șeful Guvernului a pus accent pe faptul ca in cadrul ședinței Grupului de Suport Tehnico-Științific, la care au participat, vineri, specialiști in domeniul epidemiologic și medici infecționiști, s-a discutat despre o metodologie de evaluare a masurilor de relaxare, și ca nu s-au stabilit reguli. Cum mulți se intreaba cand ar putea fi redeschise parcurile din […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se discuta pe marginea relaxarii masurilor restrictive luate de autoritiți in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus la nivel național. Dupa ce a fost prezent la sediul MAI, la ședința Grupului de Suport Tehnico-Științific, la care au participat specialiști in domeniul epidemiologic și medici…

- Sedinta la care participa Ludovic Orban la sediul Ministerului de Interne incepe la ora 8:30. Premierul va discuta cu specialisti din cadrul Grupului de Suport Tehnico-Științific privind gestionarea bolilor inalt-contagioase pe teritoriul Romaniei. Seful Executivului e asteptat sa faca declaratii…

- "In ceea ce priveste somajul tehnic, trebuie sa va spun inca o data ca am ales aceasta varianta de a plati somaj tehnic si din considerente epidemiologice. (...) Aceasta masura de sprijin, in schimb, va avea o durata limitata, sa spun doua luni, dupa care, pe masura ce vom depasi varful epidemiei…

- Depistat pozitiv cu coronavirus, Boris Johnson a fost externat, duminica, din spital, la o saptamana distanța dupa ce fusese internat. Premierul britanic nu se va intoarce la munca, anunța The Guardian. Conform sursei citate, care a obținut o declarație din partea unui purtator de cuvant de la Downing…

- Premierul britanic Boris Johnson, internat la terapie intensiva cu covid-19, se simte mai bine si discuta cu personalul care-l ingrijeste, a anuntat joi ministrul Culturii Oliver Dowden, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Lucrurile se imbunatatesc in ceea ce-l priveste”, a declarat ministrul…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca sportivii calificati si cei aflati in cursa de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo isi vor relua pregatirea centralizata dupa ce a obtinut acordul directorului Institutului Matei Bals, Adrian Streinu-Cercel,…

- A inceput sa circule in mediul online un document oficial al Grupului de Suport Tehnico Științific condus de Raed Arafat, prin care se vor aplica, in scurt timp, masuri mult mai dure in scopul stavilirii pandemiei, și din care face parte interdicția de mai parasi domiciliul decat in anumite condiții. …

- Expertii din cadrul Grupului de Suport Tehnico-Stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase au propus Guvernului luarea unor masuri pentru combaterea COVID-19. Printre acestea se numara inchiderea scolilor si gradinitelor pana dupa Paste si declararea starii de alerta, astfel incat magazinele…