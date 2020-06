Stiri pe aceeasi tema

- „Procedura invocata (n.r. de solicitare a incuviințarii) se refera la momentul instituirii starii de alerta prin raportare la legea 55/2020. (...) Pentru situația prelungirii starii de alerta, spre deosebire de momentul institurii acesteia, in Legea 55/2020 nu este precizata atribuția Guvernului…

- Premierul Ludovic Orban a transmis miercuri un raspuns celor doi președinți ai Parlamentului in care explica de ce a ales doar sa „informeze” Parlamentul fara a cere incuviințarea prelungirii starii de alerta, care ar fi presupus ca hotararea poate fi modificata și mai apoi votata de parlamentari.

- Parlamentul, blocat in privința prelungirii starii de alerta. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, miercuri dimineața, ca, deocamdata, nu va fi dat vot pe hotararea cu privire la prelungirea starii de alerta. Motivul? Guvernul a specificat faptul ca Hotararea sa a fost transmisa…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza la presupusa intentie a Guvernului de a nu mai cere incuviintarea prelungirii starii de alerta. Ciolacu acuza Guvernul ca eludeaza vointa poporului. "Dovada ca Guvenul Orban iși bate joc de romani! Parlamentul a fost doar INFORMAT asupra prelungirii…

- "E necesara deschiderea spitalelor pentru populație, stoparea numirilor de coafeze pe funcții banoase. Noi am decis, in prima instanta, iar decizia finala va fi luata maine in cadrul Comitetului Executiv al PSD, sa sustinem o stare intermediara, pe o perioada strict limitata in timp, care sa asigure…

- Guvernul Orban se reuneste in sedinta, joi, incepand cu ora 18.00, potrivit unor surse oficiale, in discutie urmand sa se afle decizia privind prelungirea starii de alerta. Astfel, pe ordinea de zi se afla Hotararea prin care Guvernul doreste sa prelungeasca starea de alerta cu inca 30 de zile. Executivul…

- Sedinta plenului reunit va avea loc incepand cu ora 15,00. Birourile reunite au aprobat marti scrisoarea premierului Ludovic Orban prin care transmite Hotararea Guvernului nr. 394/18.05.2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea…

- Premierul Ludovic Orban a avut ptima reacție dupa ce Guvernul a trimis Parlamentului un proiect de lege cu masurile dorite. Șeful de la Palatul Victoria a recunosct ca Executivul este pregatit pentru scenariul in care vor exista una-doua zile fara reglementari intre starea de urgenta si starea de alerta.…