Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul „Colectiv”, co-productie România-Luxemburg, regizat de Alexander Nanau, este o poveste captivanta ce prezinta eforturile comune depuse de medici, oficiali guvernamentali si jurnalisti de investigatie, care lupta împotriva coruptiei…

- Nicoleta Ciobanu, una dintre angajatele Spitalului Malaxa care au denunțat in Gazeta Sporturilor abuzurile managerului Florin Secureanu, spune ca in ziua in care dezvaluirile ei au dus Romania in premiera la Oscar, nu a reușit sa o interneze pe mama ei in niciun spital din cauza multiplelor probleme…

- Documentarul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, este primul film romanesc nominalizat la premiile Oscar, noteaza news.ro. Lungmetrajul, cronica a primului an de dupa tragedia din clubul bucurestean Colectiv, a fost selectat la categoriile „cel mai bun lungmetraj documentar” si „cel mai…

- ”Am reusit imposibilul! In 2020 investitiile nete in economie au crescut! Am spus din prima zi de mandat ca o economie liberala, o economie care produce bunastare pentru TOTI romanii, se bazeaza pe investitii. Anul trecut am aratat ca e posibil sa cresti investitiile chiar daca economia trece prin…

- Romania ar putea adera la spatiul Schengen in acest an și va adopta euro dupa 2024 – 2025, susține primul ministru, Florin Citu. Cițu a spus ca Romania este pregatita sa intre in spatiul Schengen inca din 2011, dar ca spera ca in 2021 se va intampla acest lucru, insa ”a aparut aceasta discutie cu MCV-ul”…

- Alexander Nanau, regizorul documentarului "colectiv", inclus pe lista scurta la doua categorii ale premiilor Oscar din acest an, afirma ca nominalizarea reprezinta rezultatul muncii unei echipe care a facut un film ce poate concura cu cele mai bune pelicule din lume. Intr-o declaratie acordata…

- Documentarul "colectiv", regizat de Alexander Nanau, a fost selectat pe lista scurta a productiilor cinematografice propuse pentru o nominalizare la premiile Oscar la categoriile "cel mai bun documentar" si "cel mai bun lungmetraj international", a anuntat marti seara Academia de film americana (Academy…

- Partidul Social Democrat susține ca premierul Florin Cițu și președintele Klaus Iohannis sunt singurii demnitari romani și printre puținii decidenți occidentali care n-au avut pana acum vreo reacție privind evenimentele din SUA. „Florin Cițu și Klaus Iohannis sunt singurii demnitari ai statului și printre…