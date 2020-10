Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.…

- ​Propunerea pe care România o va face Comisiei Europene privind Planul național de recuperare și reziliența a fost principala tema de discuție în cadrul consultarilor de vineri ale premierului Ludovic Orban cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României, potrivit unui comunicat…

- Premierul Ludovic Orban se întâlnește luni la ora 13 cu reprezentanții Federației Sanitas, la întâlnire urmând sa participe ministrul Sanatații, Nelu Tataru și ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, arata un comunicat transmis duminica seara de biroul de presa al Guvernului.…

- Premierul Ludovic Orban a avut, vineri, o noua runda de consultari cu reprezentantii industriei HORECA, context in care s-a convenit analizarea unor noi masuri fiscale pentru sprijinirea antreprenorilor din domeniu, in vederea diminuarii efectelor crizei sanitare. Potrivit unei postari pe pagina de…

- Premierul Ludovic Orban și membrii guvernului au participat, joi, la reuniunea presedintiei Grupului PPE - „Solidari pentru redresarea Europei”. Printre altele, s-a vorbit și despre alegerile parlamentare și locale, dar și despre inceperea noului an școlar.In ceea ce privește alegerile parlamentare,…

- Premierul Ludovic Orban si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru i-au primit, marti, la Ministerul Sanatații, pe reprezentanții Federației SANITAS, pentru a discuta despre nemultumirile acestora legate de conditiile de lucru, dupa cinci luni de pandemie.Discutiile au loc ca urmare a acțiunii de protest a…

- Ședința de urgența la Ministerul Sanatații! Premierul Ludovic Orban și ministrul Nelu Tataru au la aceasta ora o intalnire cu reprezentanții Federației Sanitas.Amintim ca in urma cu o saptamana membrii Federației Sanitas din Romania au protestat in fața Guvernului fața de modul in care sunt…

- Se cauta rapid soluții pentru problemele financiare cu care se confrunta companiile de trasport aerian din Romania. Premierul Ludovic Orban, ministrul Finantelor, Florin Citu, si ministrul Transporturilor, Lucian Bode, se intalnesc luni cu reprezentantii companiilor Tarom si Blue Air.Intalnirea…