Premierul a semnat LISTA completă a prefecților și subprefecților USR-PLUS Premierul Florin Cițu a semnat, miercuri, lista completa a prefecților și subprefecților USR-PLUS. Guvernul Romaniei a numit, miercuri, mai mulți prefecți și subprefecți. USR a primit prefecturile a noua județe și subprefecturile din 21 de județe. De asemenea, cei de la PLUS au primit cinci prefecți și opt subprefecți. Alba, subprefect – Viorel Rașcovici Absolvent al Școlii Militare de Subofițeri activi Campina, dar și al Facultații de Drept – Academia de Tehnoeconomie și Cooperare Romano-Americana București, a urmat numeroase cursuri de specializare, printre care poliție judiciara, ordine-publica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Conducerea USR a validat propunerile celor noua prefecți și 21 de subprefecți care reveneau formațiunii în urma negocierilor din Coaliție. Decizia vine dupa ce saptamâna trecuta cei de la PLUS au nominalizat o parte dintre prefecții si subprefecții conveniți. Deocamdata, nu s-a luat o decizie…

