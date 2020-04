Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni la Digi24 ca dupa 15 mai, cand se ridica starea de urgenta, vor disparea in totalitate restrictiile de circulatie doar in interiorul localitatilor. „In ce priveste deplasarea in afara localitatii se vor pastra anumite interdictii", a declarat premierul. Ludovic…

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa-i spuna cum mai sta Romania cu numarul de testari pe zi, in conditiile in care de cateva zile Calin Popescu-Tariceanu acuza Guvernul ca ascunde datele despre testare.

- Bloomberg: UE critica decizia Romaniei de a interzice exporturile de produse agricole. Reacția ministrului Agriculturii Comisia Europeana si-a exprimat dezaprobarea fata de decizia Romaniei de a interzice exporturile de produse agricole, adaugand ca va analiza impactul il va avea asupra schimburilor…

- Premierul Ludovic Orban estimeaza ca in perioada urmatoare vor pleca, la munca, in strainatate, aproape un milion de romani, el precizand ca statul roman nu are nicio parghie legala pntru a-i impidica sa fie angajati de companii straine. "Avem aproximativ o estimare, in jur de 80-90.000 de persoane…

- Premierul Ludovic Orban a declarat la B1 ca isi doreste integrarea pe piata muncii din Romania a romanilor care au revenit din strainatate, cu zecile de mii, in acest context al pandemiei de coronavirus. Astfel, Executivul pregateste programe pentru sustinerea si integrarea romanilor care s-au intors…

- Ludovic Orban a afirmat miercuri ca Guvernul va trebui sa "injecteze bani in economie”, sa creasca alocarile financiare pentru a sustine un program amplu de investitii si sa ia masuri care sa permita dezvoltarea companiilor pentru a raspunde cererilor de pe piata actuala."Sunt efecte negative in…

- Sedinta de Guvern va avea loc in regim de videoconferinta si va incepe la ora 17,00, a anuntat Biroul de presa al Executivului, citat de Agerpres. Premierul Ludovic Orban se afla in continuare in autoizolare, dupa ce senatorul PNL Vergil Chitac a fost diagnosticat cu coronavirus. Senatorul…

- Autoritatile au precizat ca ca nu toate masurile prevazute de lege vor fi luate in mod obligatoriu, mentionand faptul ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Conform legii, starea de urgenta este decretata de presedinte prin decret,…