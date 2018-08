Prim-ministrul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis au avut in cursul diminetii de vineri o convorbire telefonica, la initiativa premierului, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.



Potrivit surselor citate, in cadrul discutiei, premierul i-a adus la cunostinta sefului statului ca va intra in vacanta pentru cateva zile, iar in aceasta perioada conducerea operativa a Executivului este asigurata.



Aceleasi surse au precizat ca discutia Dancila - Iohannis a avut loc anterior sesizarii CCR de catre presedinte.



In data de 31 iulie, prim-ministrul…