Stiri pe aceeasi tema

- Oana-Marie Arat a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Dan Barna, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata vineri in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Citește și: Scandalos! Iulian Bulai a luat-o razna! Se…

- Stefan-Andrei Cazacu a fost revocat, la cerere, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a dispus eliberarea lui…

- Guvernul a adoptat vineri o hotarare privind rechemarea lui Gheorghe Dimitrescu din functia de consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Bonn, Republica Federala Germania. Fostul presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este urmarit penal de Directia Nationala…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a vorbit despre medicii care refuza pacienți nevaccinați spunand ca i se pare ca este o bravada. El le-a cerut medicilor sa dea dovada de ințelegere și sa incerce sa-i informeze pe cei care se opun vaccinarii. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a spus…

- Pfizer va reduce temporar livrarile in Europa ale vaccinului sau impotriva COVID-19 pe perioada in care isi imbunatateste capacitatea de productie, a anuntat vineri compania. Vlad Voiculescu a confirmat ca și Romania va fi afectata de livrarile diminuate de vaccin și a anunțat ca numarul de…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a realizat un clip video care prezinta modalitatile de inscriere la vaccinare a persoanelor din etapa a doua. Autoritatile au lansat, vineri, odata cu cea de-a doua etapa a Strategiei de vaccinare anti-Covid,…

- Premierul olandez Mark Rutte a anuntat vineri demisia sa si a tuturor ministrilor sai, in urma unui scandal al administratiei fiscale, care a acuzat pe nedrept mii de parinti de fraudarea alocatiilor familiale, relateaza AFP. ”Statul de drept trebuie sa apere cetatenii unui Guvern atotputernic.…

- Premierul desemnat, Florin Cițu, a depus miercuri dimineața la Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului programul de guvernare și lista miniștrilor cabinetului. La ora 11:00 vor incepe audierile miniștrilor propuși. De asemenea, decretul președintelui prin care Florin Cițu a fost propus…