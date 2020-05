Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Senatului a adoptat marți, in calitate de for decizional, un proiect care modifica Legea Poliției Romane in sensul in care conducatorul instituției nu va mai fi numit prin decizie a premierului, ci prin decizie a ministrului de Interne. De asemenea, nu mai este obligatorie consultarea Corpului…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au confiscat 49.500 de maști de protecție faciala, 154.417 manuși chirurgicale și 1.550 de litri de produse dezinfectante, in cadrul unor activitați pentru prevenirea si combaterea faptelor…

- Chestorul de politie Florentin Ion Bracea a fost imputernicit sa indeplineasca atributiile functiei de adjunct al inspectorului general al Politiei Romane pe o perioada de 3 luni, incepand de joi, prin ordin al ministrului Afacerilor Interne.Cu aceeasi data, comisarul-sef de politie Marian…

- In referire la evenimentul din data de 18.04.2020, in care a fost implicat șeful Poliției Bolintin Vale, Institutia Prefectului Județul Giurgiu dezavueaza un astfel de comportament din partea organelor de poliție. Toate acțiunile ce țin de competența organelor de poliție trebuie sa se desfașoare in…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca infracțiunile cu violența au scazut in acest an comparativ cu anii trecuți, iar despre violențele inregistrate in ultimele zile a spus ca au fost „foarte vizibile, dar nu foarte multe”. „Am facut o comparație cu anii 2019, 2018, 2017 și 2016, așadar ultimii…

- Senatul a adoptat miercuri, intr-o sedinta online, modificarile propuse de social-democratii Serban Nicolae si Daniel Zamfir la legea Consiliului Concurentei, potrivit carora presedintele Romaniei a fost...

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, intr-o sedinta online, o lege prin care președintele Klaus Iohannis este eliminat din procedura de numire a conducerii Consiliului Concurenței. Membrii conducerii Consiliului Concurenței vor fi votați de plenul reunit al celor doua camere…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 82 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de aproape 23.000.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presa emis de IGPR, in perioada 17 – 21 februarie a.c.,…