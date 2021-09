Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu s-a intalnit marti cu reprezentantii grupului Enel, iar discutiile au vizat, intre altele, investitiile in generarea de energie regenerabila, retele si digitalizare. "Energia verde este viitorul", a declarat Citu, potrivit caruia provocarea este aceea de a face tranzitia…

- Sedinta va incepe la ora 13.00 si va avea in prim plan discutii despre siguranta sanitara a elevilor, astfel incat riscurile sa fie cat mai mici atat pentru elevi, cand si pentru profesori si parinti.Florin Citu a convocat, duminica, o videoconferinta cu prefectii si directorii DSP, pe tema inceperii…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca preturile la energie nu vor fi plafonate si a subliniat ca Romania are nevoie de independenta energetica. ‘Exista o ingrijorare in spatiul public care se accentueaza in ceea ce priveste preturile la energie, in special pentru ca vine sezonul de iarna – plata…

- Premierul Florin Citu a a avut luni discutii, in marja Summitului inaugural al Platformei Crimeea, cu secretarul pe Energie al Statelor Unite ale Americii Jennifer Granholm despre parteneriatul cu SUA pentru proiectele nucleare si despre angajamentul Romaniei in privinta cooperarii pe zona de energie,…

- „Am avut o intalnire foarte buna cu secretarul pe Energie al Statelor Unite ale Americii, in marja summitului inaugural al Platformei Crimeea. Printre altele, am discutat cu Jennifer Granholm despre parteneriatul cu SUA pentru proiectele nucleare si despre angajamentul Romaniei in privinta cooperarii…

- A devenit tot mai frecventa necesitatea oamenilor de a fi pe cont propriu atunci cand vine vorba de energia electrica si de a folosi surse de energie regenerabila, sanatoase pentru mediul inconjurator. Sistemele fotovoltaice sunt acele tehnologii care convertesc energia solara in energie electrica.…