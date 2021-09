Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a avut miercuri, la Palatul Victoria, o intalnire cu activistii de mediu Tiberiu Bosutar si Gabriel Paun si cu jurnalistul Radu Mocanu, a informat Guvernul. Jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar despre taierile ilegale de paduri din Romania, a fost batut, pe 16…

- In urma scandalului de la Suceava, in timpul caruia un jurnalist și un activist de mediu au fost batuți cu bestialitate de aproximativ 20 de persoane, pentru patru barbați s-a luat masura reținerii. In acest caz au fost audiate mai multe persoane și la final patru au fost reținute. Ancheta a fost desfașurata…

- USR PLUS a transmis vineri un comunicat in care condamna atacul asupra activistului de mediu Tiberiu Bosutar, jurnalistului Mihai Dragolea si realizatorului Radu Constantin Mocanu, care s-a produs in timp ce acestia documentau pe teren taierile ilegale de paduri din zona comunei Cosna, judetul Suceava.…

- 11 persoane implicate in cazul jurnaliștilor și a activistului de mediu agresați intr-o padure din Suceava au fost audiate. Comisarul Georgian Dragan din cadrul IGPR a anunțat ca, deși persoanele vatamate „au oferit informații vagi cu privire la agresori”, polițiștii au identificat și depistat deja…

- Regizorul și jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar internațional despre taierile ilegale de paduri din Romania, a fost batut cu salbaticie de aproximativ 20 de indivizi intr-o padure de pe raza comunei Coșna, din județul Suceava. Echipamentul și toate inregistrarile i-au fost distruse,…

- VIDEO Echipa de filmare, batuta crunt de 20 de persoane. Documentau taierile ilegale de padure din Suceava. Amenințari dupa atac Jurnalistul Mihai Dragolea, activistul de mediu Tiberiu Bosutar și inca o persoana care ii insoțea au fost atacați și batuți crunt de un grup de 20 de persoane, intr-o padure…

- Un activist de mediu și doi jurnaliști care filmau un documentar internațional despre taierile ilegale de paduri din Romania au fost batuți intr-o padure in județul Succeava. Regizorul și jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar internațional despre taierile ilegale de paduri din Romania,…

- Atat jurnalistul Mihai Dragolea, cat și activistul de mediu Tiberiu Bosutar și inca un insoțitor au fost atacați și batuți crunt de un grup de 20 de persoane, intr-o padure din Coșna, județul Suceava. Dragolea filma un documentar internațional despre taierile ilegale de paduri din Romania. „Ne-au atacat…