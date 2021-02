Stiri pe aceeasi tema

- Istvan Zahoranszki a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita, editor…

- Prim-ministrul Florin Citu a decis eliberarea din functie a doi secretari de stat de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Emil-Razvan Pirjol si Liviu Rogojinaru. Deciziile au fost publicate, marti, in Monitorul Oficial. Citește și: Medicul Emilian Imbri, despre…

- Tiberiu Horatiu Gorun a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Anterior, Tiberiu Horatiu Gorun a detinut functia de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor.…

- Monica-Emanuela Althamer a fost numita in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, publicata, joi, in Monitorul Oficial. Premierul a decis, totodata, eliberarea din functia de secretar de stat in cadrul Ministerului…

- Valentina Saygo a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stanescu,…

- Florin Cițu a hotarat atribuțiile vice-premierilor Dan Barna și Kelemen Hunor. De ce domenii se vor ocupa aceștia. Premierul Citu a decis, luni, atributiile viceprim-ministrilor Hunor si Barna, “in scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute…

- Conducerile USR si PLUS au validat, marti seara, lista membrilor formatiunilor care vor ocupa functii de ministri in viitorul guvern, condus de Florin Citu, anunta Agerpres. In urma votului Comitetului Politic USR si al Consiliului National PLUS, ministrii propusi de Alianta USR PLUS sa faca parte…

- Premierul Ludovic Orban a decis numirea a doi noi secretari de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Este vorba despre Vasile Panaite si Stefan-Andrei Cazacu. Deciziile de numire au fost publicate luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor:…