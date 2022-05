Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit, joi, pe Lucian Ovidiu Heius, presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), cu rang de secretar de stat. Decizia a fost transmisa spre publicare in Monitorul Oficial.

- Angajatii din invatamantul de Stat primesc vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 de lei, pentru anul 2022. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial. Aceste vouchere vor fi emise doar pe suport electronic. „In ceea ce priveste acordarea voucherelor de vacanta in anul 2022, Ministerul Educatiei…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat vineri, la inceputul ședinței de guvern, ca va fi adoptata OUG pentru implementarea radarului marfurilor. Reglementam prin OUG modul in care implementam acea masura care face parte din pachetul asumat la nivelul Guvernului pentru modernizarea și digitalizarea relației…

- Guvernul a inceput oficial implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizarii și discursului instigator la ura, aferenta perioadei 2021-2023. Prima reuniune a Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementarii Strategiei a avut…

- Premierul Nicolae Ciuca a multumit, miercuri, in prima zi fara stare de alerta dupa doi ani de zile, tuturor celor care au fost implicati in lupta cu noul coronavirus. ”Doresc sa exprim compasiunea mea celor 64.000 de familii care au pierdut pe cineva drag in aceasta perioada din cauza acestui virus”,…