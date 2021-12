Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca si ministrul Sanatatii Alexandru Rafila au avut, joi, consultari cu structurile asociative din mediul public si privat, privind masurile de prevenire si combatere a pandemiei COVID-19, informeaza Guvernul. La dialog au participat si alti specialisti implicati in identificarea…

- PSD, PNL și UDMR s-au ințeles ca certificatul electronic COVID-19 sa fie adoptat pana la finalul anului, dar acesta nu va mai fi obligatoriu la locul de munca. Liderii coaliției au modificat, miercuri seara, proiectul intocmit de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, așa incat sa fie eliminata prevederea…

- O decizie privind introducerea obligativitații certificatului COVID-la locul de munca ar urma sa fie luata, miercuri, in urma ședinței coaliției de guvernare, programata, potrivit unor surse poitice, pentru ora 13.00. In timp ce președintele PNL Florin Cițu nu vrea sa ca aceasta masura sa fie adoptata…

- Șeful DSU Raed Arafat și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-au contrazis in ședința de guvern de vineri, cu privire la masurile pe care autporitațile vor sa le ia in perioada sarbatorilor. Raed Arafat vroia ca toate persoanele care intra in țara sa dețina un test Real Time PCR, insa Rafila nu…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, marți, ca a avut discutii cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la finalul saptamanii trecute, si a convenit cu acesta niste solutii prin care certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbatere parlamentara, apoi aprobat de Camera Deputatilor,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca se va intalni, sambata, cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, in aceeasi zi urmand sa aiba si o intrevedere de lucru cu ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Potrivit unei comunicari a Biroului de presa al Executivului, prim-ministrul se va intalni cu primarul…

- Noul ministru al Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, joi, ca pregatirile pentru valul cinci al pandemiei de COVID-19 reprezinta una dintre prioritațile mandatului sau. Medicul a declarat ca pregatirile pentru urmatorul val al pandemiei trebuie sa inceapa de urgența, pentru ca efectele sa fie diminuate. …

- Noul ministru al Sanatații, Alexandru Rafila, a precizat, miercuri, ca certificatul verde trebuie sa fie introdus in Romania pentru o perioada definita. “Discuțiile din Romania privind certificatul verde sunt destul de pasionale”, a spus Rafila la audierea in comisia de specialitate din Parlament, adaugand…