Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a pus, vineri, in dezbatere publica OUG pentru stabilirea cadrului de implementare a PNRR, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a cerut ca documentul sa fie gata cat mai repede. MIPE anunta, vineri, ca a fost pus in dezbatere publica Proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind stabilirea cadrului […] The post Premierul a cerut, ministrul Fondurilor Europene a executat. Cadrul de implementare al PNRR, in dezbatere publica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .