Premierul Viorica Dancila le-a solicitat miercuri ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor ca, pana la sfarsitul acestei saptamani, sa identifice "problemele care apar in sistemul de sanatate" pentru a putea fi gasite solutii.



"In cadrul acestei sedinte vreau sa rog pe doamna ministru al Sanatatii, doamna ministru al Muncii, domnul ministru al Finantelor Publice sa identifice, pana la sfarsitul acestei saptamani, problemele care apar in sistemul de sanatate, sa gasim solutii", a declarat Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.



Totodata, sefa Executivului le-a cerut…