- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca, in iarna 2023 – 2024, preturile la energie vor fi plafonate asa cum s-a intamplat si in sezonul trecut, scrie Agerpres. Citește și: Anunțul primarului: Piteștiul candideaza pentru organizarea Campionatului European de Baschet Under 20 „Avem azi un proiect…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat ca sunt 600 de blocuri fara apa calda, in Bucuresti. „Daca ai ghinionul sa fii in cei 7%, nu e foarte placut”, declara edilul. Cu toate acestea, oficialul din fruntea Primariei Generale da asigurari ca iarna viitoare va fi mai bine decat iarna trecuta.…