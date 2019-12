Listhaug, vicepresedintele Partidului Progresului (populist, de dreapta), va prelua functia de ministru al petrolului si energiei, a precizat Solberg.



Erna Solberg a respins acuzatiile conform carora Listhaug ar nega schimbarile climatice, atunci cand a fost intrebata despre afirmatii mai vechi ale acesteia. "Ea a declarat clar in timpul campaniei electorale de anul acesta ca in opinia sa de schimbarile climatice se face vinovat omul", le-a spus Solberg jurnalistilor.



Terje Soviknes, de asemenea vicepresedinte al Partidului Progresului, a inlocuit-o pe Listhaug in functia…