- Premierul britanic Boris Johnson a fost testat pozitiv pentru coronavirus si se afla in autoizolare, dar va continua sa conduca eforturile guvernului de combatere a pandemiei. ”In ultimele 24 de ore, am dezvoltat simptome usoare si am fost testat pozitiv la coronavirus. Ma aflu acum in autoizolare,…

- Ioana Theodoru Premierul “autoizolat” – nu la domiciliu, ci la Vila Lac 1 – Ludovic Orban este intaiul privilegiat al țarii. Și asta, nu doar pentru ca are parte de testare rapida pentru depistarea unei eventuale infecții cu coronavirus, in timp ce familii ale unor pacienți confirmați sunt inca pe…

- Ioana Theodoru La mai bine de 7 ore de la momentul la care ii respira in ceafa “contactului asimptomatic” Ludovic Orban – pe care l-a insoțit la conferința de presa in care anunța ca se izoleaza, și el, și miniștrii, dupa ce au intrat in contact cu senatorul Vergil Chițac, depistat cu noul tip de The…

- Guvernul Orban a picat prin adoptarea moțiunii de cenzura depuse de PSD și UDMR. Votul a fost dat, miercuri, in plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului. Moțiunea de cenzura a trecut cu 261 de voturi „pentru”, deși PSD și UDMR aveau adunate puțin sub 233 de voturi, care era pragul minim…

- Premierul Ludovic Orban a avut o prima reacție dupa ce Cabinetul sau a adoptat 25 de Ordonanțe de Urgența, intr-o ședința maraton la Palatul Victoria, care a durat aproximativ 9 ore. Prim-ministrul a punctat ca OUG-urile date au venit in sprijinul romanilor, și nu au fost date „ca sa ii scape pe pușcariași”.…

- Sorin Roșca Stanescu A mai ramas circa o ora și vom afla. Cade sau nu cade Guvernul Orban? Cade și nu cade, chiar in eventualitatea in care moțiunea de cenzura PSD intrunește numarul necesar de voturi. Ludovic Orban ne-a dat cheia. Ramane la butoane cu dispozitivul intact. Aceasta este de altfel și…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa, vineri, la manifestarile dedicate Unirii Principatelor, la Iasi. In Piata Unirii din Iasi va fi prezent si presedintele Pro Romania, Victor Ponta. Liderul PSD Marcel Ciolacu, a carui prezenta fusese anuntata initial, si-a anulat participarea…

- Creșterea alocațiilor pentru copii nu va avea loc in forma in care a fost adoptata. Premierul a declarat ca liberalii doresc o majorare a alocatiilor copiilor, insa cu conditia ca aceasta sa fie sustenabila, precizand ca in momentul de fata n sunt prevazute sume de bani pentru a sustine cresterea. Orban…