- "Pe 2 (iunie - n.r.), inteleg, ministrul Ghinea va prezenta varianta finala, varianta finala pe care o trimitem noi. Bineinteles ca va fi evaluata de Comisia Europeana si vom vedea dupa aceea ", a declarat Florin Citu, duminica, inainte de Consiliul Politic al PNL.Intrebat daca este normal ca opinia…

- Florin Citu a anuntat ca documentul oficial privind Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi transmis Comisiei Europene pe 2 iunie, urmand ca, vreme de doua luni de zile, acesta sa fie evaluat...

- Romania a ajuns la un acord cu oficialii Comisiei Europene privind noua reforme majore care vor fi incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in urma discutiilor de la Bruxelles dintre cele doua parti, se mentioneaza intr-un comunicat remis joi de Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca vizita premierului și a miniștrilor la Bruxelles a fost eșec iar Planul National de Redresare si Rezilienta este "departe de a fi gata". Ciolacu spune ca a discutat cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre problemele…

- In loc de proiecte in valoare totala de 40 miliarde euro, cat se vehicula in martie, Romania se va prezenta in fața Comisiei Europene cu o solicitare totala de 29 miliarde euro. Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, explica susține ca nu se renunța la nimic, doar s-a coborat…

- UPDATE Premierul Florin Cițu și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au ieșit, miercuri seara, din ședința coaliției, unde au discutat despre Planul de Redresare și Reziliența (PNRR), spunand ca s-a ajuns la o ințelegere pentru suma de sub 30 de miliarde de euro. „Nu renunțam…

- Planul National de Redresare si Rezilienta propus de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a fost adoptat miercuri de Guvernul Romaniei, in a doua lectura, odata cu Memorandumul care mandateaza acest minister pentru a desfasura negocierile pe document cu Comisia Europeana, relateaza…