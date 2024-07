Premierul a anunțat că se pune în aplicare Convenția anti-mită Convenția anti-mita Guvernul va aproba, astazi, un proiect de lege pentru punerea in aplicare a Conventiei anti-mita, obiectiv asumat in procesul de aderare la OCDE, prin care se instituie infractiunea de mituire a functionarilor publici straini, a anuntat prim-ministrul Marcel Ciolacu . „Punem azi in aplicare Conventia anti-mita, angajament esential asumat anul trecut de Romania in procesul de aderare la OCDE. Aliniem acum legislatia nationala la prevederile acestei conventii. Prin adoptarea proiectului de lege, se instituie infractiunea de mituire a functionarilor publici straini”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

