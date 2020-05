Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a achitat, sambata, prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, doua amenzi in valoare cumulata de 3.000 de lei, la cuantumul maxim prevazut de lege, pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise, se precizeaza intr-un comunicat al Guvernului. In fotografia facuta…

- Primul-ministru Ludovic Orban sustine ca atitudinea liderilor politici PSD si Pro Romania de a se abate de la obligativitatea portului mastii de protectie in spatiile inchise demonstreaza o mentalitate pe care o credea de mult depasita. "Cu siguranta este o foarte mare problema (ignorarea de catre unii…

- CFR Infrastructura a anunțat, in cadrul unei campanii de informare ce are sloganul „Tu decizi: 500 lei amenda sau 3 lei masca de protecție”, ca a instituit cateva schimbari și reguli pentru cei care calatoresc cu trenul.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a fost intrebat marți de ce nu a purtat masca luni in Parlament.„Sub o forma de gluma am vrut sa transmit faptul ca am o suferința la nas. Am o deviație de sept, depistata in urma unui control medical efectuat cu ocazia leșinului”, a declarat…

- Ministrul Muncii a participat, marți, la ședința Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social cu un echipament special de protecție impotriva coronavirus. Violeta Alexandru a purtat ecran de protecție faciala, masca și manuși.https://www.youtube.com/watch?v=UUCFxznAcsY&feature=emb_titleVioleta…