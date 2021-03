Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria este țara din Europa care vine cu vești bune. Premierul Viktor Orban a anunțat ca poate incepe prima etapa de relaxare a restricțiilor. Acest lucru se poate petrece odata cu vaccinarea a inca unui milion de cetațeni, a susținut premierul Viktor Orban. E razboi intre ministrul ION și UDMR!…

- Nationalistii ungari isi vor uni fortele cu partide de aceeasi factura din Italia si Polonia pentru a reorganiza politica de dreapta europeana, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban, potrivit Reuters. Viktor Orban a spus ca in ultimii ani Fidesz s-a distantat de Partidul Popular…

- Formatiunea politica a premierului ungar Viktor Orban a parasit Partidul Popular European, a anuntat joi un ministru de la Budapesta, la doua saptamani dupa ce Fidesz a iesit si din grupul PPE din Parlamentul European si dupa mai multi ani de dispute, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Formatiunea politica a premierului ungar Viktor Orban a parasit Partidul Popular European, a anuntat joi un ministru de la Budapesta, la doua saptamani dupa ce Fidesz a iesit si din grupul PPE din Parlamentul European si dupa mai multi ani de dispute, relateaza AFP si Reuters. "Este timpul sa ne despartim",…

- Partidul ungar de guvernamant Fidesz si Partidul Popular European s-au "separat practic", iar Fidesz este in discutii cu diverse forte politice, in cautarea unui grup nou in Parlamentul European, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban in interviul saptamanal la postul public de radio, citat…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a discutat cu omologul sau chinez Xi Jinping cu privire la achizitionarea vaccinului chinezesc anti-Covid-19 Sinopharm, a declarat luni un consilier al acestuia pentru agentia de presa poloneza PAP, in timp ce autoritatile cauta modalitati de a accelera vaccinarea populatiei,…

- Ungaria va incepe miercuri vaccinarea impotriva COVID-19 si cu dozele achizitionate de la compania chineza Sinopharm, devenind primul stat membru al Uniunii Europene care va folosi acest ser, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Anuntul a fost facut marti de Guvernul de la Budapesta pe pagina…

- Ministrul justiției ungar Judit Varga a ridicat luni posibilitatea ca platformele social media sa fie sancționate din cauza a ceea ce aceasta a catalogat drept „abuzurile sistematice” asupra exprimarii libere, relateaza Reuters și MSN.Ministrul a afirmat ca se va întâlni…