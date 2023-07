Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii de la dispeceratul Politiei Locale monitorizeaza permanent zone din Sectorul 3 cu ajutorul a 1.200 de camere de supraveghere video, a anunțat administratia locala. Echipamentele de supraveghere pot fi manevrate la 360 de grade cu ajutorul joystick-ului, cu optiuni de zoom pe imagine pentru…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a exprimat joi ''sprijinul deplin al Poloniei pentru cererea de aderare a Republicii Moldova la UE printr-o procedura accelerata'', precum si pentru integrarea in NATO a ''unei tari mici, dar pe care o admiram pentru rezistenta sa in fata Rusiei”.

- In cazul unei ciocniri directe intre Rusia si NATO, Polonia va disparea, avand in vedere rolul ei de avanpost al NATO in Europa. Aceasta declaratie a fost facuta de vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse Dmitri Medvedev, intr-un cont pe Twitter in limba engleza, comentand afirmatiile…

- Președintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse spune ca, in cazul unei ciocniri directe intre Rusia si NATO, Polonia va disparea, avand in vedere rolul ei de avanpost al NATO in Europa. Aceasta declaratie a fost facuta de vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse Dmitri Medvedev,…

- In cazul unei ciocniri directe intre Rusia si NATO, Polonia va disparea, avand in vedere rolul ei de avanpost al NATO in Europa. Aceasta declaratie a fost facuta de vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse Dmitri Medvedev, intr-un cont pe Twitter in limba engleza, comentand afirmatiile…

- Relatiile odata apropiate ale Poloniei cu Ungaria s-au "schimbat mult" in ultima vreme din cauza pozitiei guvernului ungar fata de Ucraina, a declarat joi premierul polonez Mateusz Morawiecki, adaugand ca acum tara sa coopereaza mai indeaproape cu Romania si cu statele baltice, relateaza Reuters, informeaza…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a reiterat marți ideea președintelui Emmanuel Macron despre distanțarea Europei de Statele Unite pledand ca Uniunea Europeana sa aiba o „gandire strategica” proprie. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat aceasta inițiativa a Parisului.

- Fiecare zi de razboi al Rusiei in Ucraina apropie Republica Moldova de UE, a explicat premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki. Șeful guvernului de la Varșovia a explicat aceasta situație cu prilejul unei vizite pe care a efectuat-o la Chișinau. Vizita a avut loc la 6 aprilie 2023. „Fiecare zi de razboi…