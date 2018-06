Premierul Viorica Dancila si omologul sau din Estonia, Juri Ratas, au inaugurat duminica, la Universitatea Ovidius din Constanta, un al doilea consulat onorific din tara noastra, dupa cel existent la Bucuresti, noul consul onorific fiind prof. univ. dr. Alexandru Bobe. Prim-ministrul Estoniei, Juri Ratas, a declarat ca evenimentul reprezinta "un moment crucial" in intarirea relatiilor in diverse domenii de activitate intre Romania si Estonia. "Estonia are peste 200 de consulate in peste 87 de tari, ma simt onorat ca acum un nou consulat onorific este aici, in Constanta. Estonia si Romania au o…