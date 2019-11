Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 200.000 de persoane au portestat ieri in Praga impotriva premierului Andrej Babis. Protestul a avut loc in ajunul aniversari a 30 de ani de la Revolutia de Catifea, potrivit Euronews . Organizatorii manifestației au declarat ca numarul participanților l-a depașit pe cel consemnat in iunie.…

- Intr-un moment in care cehii se pregatesc sa aniverseze 30 de ani de la Revolutia de Catifea, care a pus capat comunismului si a declansat o explozie a turismului si a veniturilor generate de aceasta activitate, nu toti locuitorii capitalei Praga se...

- Aproximativ 250.000 de cehi s-au adunat sambata la Praga pentru a cere plecarea premierului miliardar Andrej Babis, pe care il acuza de coruptie. Protestul are loc in ajunul implinirii a 30 de ani de la Revolutia de catifea care a dus la caderea comunismului in fosta Cehoslovacie, relateaza Reuters…

- Peste 200.000 de cehi, potrivit politiei - 250.000, conform organizatorilor - s-au adunat sambata la Praga pentru a cere plecarea premierului miliardar Andrej Babis, pe care il acuza de coruptie. Protestul are loc in ajunul implinirii a 30 de ani de la Revolutia de catifea care a dus la caderea comunismului…

- Aproximativ 250.000 de oameni au participat astazi la o demonstrație la Praga impotriva premierului Andrej Babis, in ajunul implinirii a 30 de ani de la Revoluția de Catifea, transmite Europa Libera.

- Peste 100.000 de persoane sunt asteptate sa se adune sambata la Praga pentru o demonstratie impotriva premierului Andrej Babis, relateaza DPA potrivit Agerpres. Protestatarii cer ca Babis, fondatorul partidul populist ANO si unul dintre cei mai bogati oameni din tara, sa demisioneze. Manifestantii…

- Fatada cladirii Centrului Ceh si a Ambasadei Cehiei a fost acoperita cu un nou banner, incheind, astfel, o trilogie vizuala prin care au fost sarbatorite sau comemorate evenimente din istoria recenta a Cehiei - Primavara de la Praga, fondarea Cehoslovaciei si, acum, implinirea a 30 de ani de la Revolutia…

- Procuratura ceha a oprit investigația privind o frauda ce ar fi fost comisa de premierul Andrej Babis, au declarat doua surse ziarului Denik N, citat de Reuters.Biroul Procurorului General a spus doar ca opinia privind cazul ”s-a schimbat”, refuzând sa dea mai multe detalii înainte…