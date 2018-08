Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput deja proiecțiile Filme in aer liber, care se desfașoara intre 26 iulie – 19 august pe Faleza Cazino și Piața Ovidiu din Constanța. Pe marele ecran vor mai putea fi vazute 13 filme dintre cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor, de joi pana duminica, de la 21:00, cu intrarea libera…

- Muzica adusa din ringurile de dans ale anilor '70 si povestea unui star al scenei lirice concureaza pentru atentia spectatorilor romani cu o continuare a unui hit in materie de suspans si actiune pe ecranele cinematografelor romanesti la finalul...

- Nebuloasa Vultur, denumita si Messier 16, este un loc cu totul si cu totul special din Univers, continand atat tanarul roi de stele NGC 6611, cat si spectaculosii "Stalpi ai Creatiei" - o regiune in care se formeaza noi stele, ce este localizata in partea sudica a Nebuloasei Vultur, conform NASA.…

- Marte intra in retrograd o data la 2 ani si miscarea sa nu trece neobservata. Marte conduce energia, actiunea, pasiunea, initiativa, felul in care te impui in lume dar automat si impulsurile noastre animalice, dandu-ne tendinta spre agresiune, furie si salbaticie. Cu toate acestea, Marte ne…

- Contribuția realizatorului emisiunii EVREII AZI, Alex Aciobaniței la promovarea vieții comunitare evreiești din Iași a fost menționata in publicația israeliana, de limba romana ”Jurnalul saptamanii”. Autorul articolului este inginerul Martha Eșanu, consilier al Comunitații Evreilor din Iași, coordonator…

- „Saptamana prevenirii criminalitatii” a inceput luni cu „lectii” sustinute de politisti in mijlocul elevilor. Mesajele preventive au fost transmise prin discuții directe cu tinerii. Prima zi a evenimentului, dedicata prevenirii victimizarii minorilor, a fost marcata in mijlocul elevilor, care i-au…

- Meciul din Cetatea Baniei ar putea decide caștigatoarea titlului din Liga 1. Pe aceeași linie, o alta disputa decisiva, propusa de prima liga daneza: pariem pe Brondby – Midtjylland. Completam varianta de bilet a zilei cu un pronostic pentru Hacken – Elfsborg, unul dintre cele 3 meciuri programate…