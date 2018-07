Stiri pe aceeasi tema

- Franta a castigat Cupa Mondiala 2018, din Rusia. "Cocosii" au invins Croatia cu 4-2, dar Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a oferit un moment care vorbeste de la sine despre personalitatea si influenta sa. La festivitatea de premiere, sub ochii tuturor, Putin a "furat show-ul", cand Griezmann & Co.…

- Romfilatelia a introdus in circulatie, vineri, emisiunea "Ziua Marcii Postale Romanesti - Premiere filatelice", in cadrul unui eveniment desfasurat la Biblioteca Academiei Romane, in contextul aniversarii a 160 de ani de la prima emisiune de timbre romanesti, cunoscut in lista tematicilor sub denumirea…

- Ziua Marcii Poștale Romanești – Premiere filatelice In Anul Centenar al Marii Uniri de la 1918, in contextul aniversarii a 160 de ani de la prima emisiune de timbre romanești, cunoscuta in lista tematicilor sub denumirea de Cap de bour, la care se adauga alte premiere legate de modul de realizare și…

- Astazi, in amfiteatrul "Gh. Coriolanldquo; al Colegiului National "Mircea cel Batranldquo; s a desfasurat festivitatea de premiere a participantilor la Concursul regional de creatie "Literar .Lasa ne sa te citimldquo;, editia 2018, inscris in CAER, pozitia 721. Gazda festivitatii de premiere a fost…

- Emilia Cismas, istoric în cadrul Universitatii Babes-Bolyai, si colectionarul Marius Avram au expus în cadrul evenimentului documente de dinainte si de dupa înfaptuirea Marii Uniri de la 1918, printre care si o carte cu stampila ex libris a lui Iuliu Maniu si cu notite scrise de…

- Moneda Aur Valoare nominala: 100 lei; Metal: Aur 900/1000; Greutate: 6,452 grame; Dimensiune: diametru 21 mm; Margine: zimțata; Calitate: proof; Tiraj: 250; Avers: scena intrarii lui Mihai Viteazul in Alba Iulia, inscriptia in arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominala „100 LEI”, stema Romaniei și anul…

- Farmec, cel mai mare producator român de cosmetice, este unul dintre finaliștii competiției "Made in Romania", proiect desfașurat de Bursa de Valori București. Distincția a fost acordata în cadrul Galei de Premiere, care a avut loc în data de 25 aprilie. În cadrul competiției…

- Proiectul „Poveștile romanești ale județului Arad” are ca scop promovarea valorilor morale, prin intermediul poveștilor. Prin acest proiect se dorește revitalizarea, energizarea și punearea in valoare a cladirilor de patrimoniu din diferite sate și orașe aradene, prin educație. Totodata, proiectul…