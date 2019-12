Stiri pe aceeasi tema

- Un ziar din Atlanta a denuntat joi portretul "socant" si "fals" facut uneia dintre reporteritele sale de Clint Eastwood, in ultimul sau film, "Richard Jewell", in care se insinueaza ca aceasta s-a culcat cu un agent FBI in schimbul primirii de informatii, noteaza AFP. Inspirat de un caz…

- Salariații Complexului Energetic Hunedoara vor beneficia de prime, conform contractului colectiv de munca. Negocierile dintre sindicate, conducerea Complexului Energetic Hunedoara și cei doi administratori se apropie de final, iar certitudinea este ca salariații vor beneficia de prime cu ocazia sarbatorilor…

- Ceremonia de aprindere a luminilor din bradul de Craciun de la Rockefeller Center a fost vizionata de mii de spectatori care s-au adunat miercuri pe strazile din New York, relateaza DPA. In cadrul traditionalului eveniment festiv, 50.000 de beculete multicolore montate pe opt kilometri…

- Teatrul „Toma Caragiu” a comunicat programul complet al spectacolelor Sarbatorilor de Iarna de la Targul de Craciun: „Va așteptam la Targul de Craciun cu spectacole pentru toate varstele! Parcul Municipal Vest a devenit deja atracția sarbatorilor de iarna la Ploiești, pentru ca aici funcționeaza atat…

- Targul de Craciun din Capitala se deschide joi, 28 noiembrie, in Piata Constitutiei, si tot atunci va fi aprins iluminatul festiv. Primaria Capitalei, prin Centrul de Creatie, Arta si Traditie al...

- Magia inghetata 'Frozen' (2013), unul dintre cele mai de succes filme de animatie din toate timpurile, revine in acest weekend in cinematografele din SUA cu un sequel care se prefigureaza drept un nou succes de incasari la box-office, relateaza EFE. Dupa incasari de 1,274 miliarde de dolari…

- Filmul de animatie ''Abominable'', pelicula biografica ''Judy'' si comedia ''The Day Shall Come'' sunt principalele noutati de pe afisele cinematografelor nord-americane in acest sfarsit de saptamana, potrivit site-ului de specialitate imdb.com.…

- Elevii din Romania vor avea 41 de zile de vacanta cu ocazia sarbatorilor de iarna si sarbatorilor pascale, potrivit calendarului scolar 2019-2020, informeaza raportul Eurydice despre organizarea timpului scolar in Europa, publicat saptamana aceasta.