- Salbaticia si fantezia noului lungmetraj al francizei 'Jumanji: The Next Level' si filmul inspirat din fapte reale 'Richard Jewell' sunt principalele premiere lansate in acest weekend in cinematografele din SUA, inainte de instalarea totala a Sarbatorilor de Craciun, relateaza EFE.…

- Pe 17 Ianuarie Anti-Flag va lansa un nou material discografic intitulat 20/20. De pe acest viitor album trupa a ales peisa Unbreakable pentru un nou videoclip. Clipul marcheaza colaboarea dintre formatie si The Critics Company, un grup de adolescenti din Nigeria care folosesc smartphone-urile proprii…

- O casca a celebrului robot C-3PO si o replica a navetei intergalactice Millennium Falcon se numara printre obiectele din universul Star Wars scoase la licitatie vineri de casa de licitatii Sotheby's din Londra, transmite vineri Press Association. La aceasta licitatie online sunt scoase spre vanzare…

- Dupa Thankgivind Day si in asteptarea marilor premiere de Sarbatori, cinematografele din SUA se confrunta in acest weekend cu o perioada de tranzitie si putine lansari pe marile ecrane, cele mai relevante fiind filmele 'The Aeronauts' si 'Playmobil: The Movie', relateaza EFE.…

- Magia inghetata 'Frozen' (2013), unul dintre cele mai de succes filme de animatie din toate timpurile, revine in acest weekend in cinematografele din SUA cu un sequel care se prefigureaza drept un nou succes de incasari la box-office, relateaza EFE. Dupa incasari de 1,274 miliarde de dolari…

- Noile aventuri ale tinerelor detective din "Charlie's Angels" si infruntarea dintre Matt Damon si Christian Bale in "Ford vs Ferrari" sunt principalele premiere cinematografice din acest weekend si care isi vor disputa primul loc in box-office-ul american, potrivit site-ului imdb. …

- Thrillerul de science-fiction "Gemini Man", cu Will Smith in rolul principal, o noua versiune animata a filmului "The Addams Family", "Gisaengchung", filmul sud-coreean laureat cu Palme d'Or la Cannes, comedia "Jexi" si comedia cu accente horror "Little Monster" sunt principalele premiere din cinematografele…

- Pelicula ''Joker'', cu Joaquin Phoenix in rolul excentricului personaj negativ, si ''Dolor y gloria'', cea mai recenta realizare a prestigiosului cineast spaniol Pedro Almodovar, sunt principalele premiere din cinematografele nord-americane in acest sfarsit de saptamana,…