Stiri pe aceeasi tema

- „Un fel de Hansel și Gretel” și „Cui i-e frica de Virginia Woolf?” sunt cele doua piese jucate in premiera pe scena Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Targu Jiu. „Un fel de Hansel și Gretel o poveste despre „a fi impreuna” cu naivitatea și candoarea de care doar copiii…

- Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“ din Targu Jiu ii invita pe copii sa vizioneze o producție teatrala dedicata lor și care ii va introduce intr-o lume magica, pe un fond musical original, cu lumini și proiecții surprinzatoare. Avanpremiera piesei de teatru „Hansel și Gretel“ va avea loc sambata, 1 februarie,…

- In primul weekend de la lansarea in cinematografe, care a avut loc pe 27 decembrie, filmul de comedie „5GANG: Un altfel de Craciun“, regizat de BRomania, a inregistrat cel mai mare succes de box office al unui film romanesc din ultimii 30 de ani. „5GANG: Un altfel de Craciun“ a generat cele mai mari…

- Cu Craciunul care bate la usa, cinematografele din SUA trec saptamana aceasta printr-unul dintre cele mai prolifice sezoane ale anului cu filme importante sau blocksbustere precum 'Star Wars: The Rise Of Skywalker', caruia ii vor incerca sa-i tina piept musicalul ecranizat 'Cats'…

- Salbaticia si fantezia noului lungmetraj al francizei 'Jumanji: The Next Level' si filmul inspirat din fapte reale 'Richard Jewell' sunt principalele premiere lansate in acest weekend in cinematografele din SUA, inainte de instalarea totala a Sarbatorilor de Craciun, relateaza EFE.…

- Dupa Thankgivind Day si in asteptarea marilor premiere de Sarbatori, cinematografele din SUA se confrunta in acest weekend cu o perioada de tranzitie si putine lansari pe marile ecrane, cele mai relevante fiind filmele 'The Aeronauts' si 'Playmobil: The Movie', relateaza EFE.…

- Magia inghetata 'Frozen' (2013), unul dintre cele mai de succes filme de animatie din toate timpurile, revine in acest weekend in cinematografele din SUA cu un sequel care se prefigureaza drept un nou succes de incasari la box-office, relateaza EFE. Dupa incasari de 1,274 miliarde de dolari…

- De la inceput trebuie sa fac precizarea ca orice trimitere la echipa Rapid Bucuresti este neavenita, deoarece numai cei neinformati ii zic Podului Grant complet gresit Podul Grand. Asadar, pluralul "granzi" nu inseamna nicidecum ca vorbim despre fanii Rapidului, echipa de langa Podul ...