Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat ca utilizarea viermilor de faina galbeni uscați ca aliment a fost aprobata de statele membre, anunța Mediafax. „Astazi, 4 mai, statele membre au aprobat o propunere a Comisiei Europene care permite utilizarea viermilor de faina galbeni uscați ca aliment nou”, se…

- Viermii de faina galbeni uscați au fost aprobați ca aliment in UE. Comisia Europeana a anunțat ca utilizarea viermilor de faina galbeni uscați ca aliment a fost aprobata de statele membre, potrivit DCNews, care citeaza Mediafax. „Astazi, 4 mai, statele membre au aprobat o propunere a Comisiei Europene…

- Folosiți pana acum ca mancare pentru pești sau broaște țestoase, viermii de faina vor ajunge și in stomacul nostru. Comisia Europeana a aprobat ca viermii de faina sa fie utilizați și ca hrana pentru oameni. Viermii au fost declarați „aliment nou”, bun pentru consumul uman. Vorbim așadar despre prima…

- Comisia Europeana a anunțat ca utilizarea viermilor de faina galbeni uscați ca aliment a fost aprobata de statele membre. „Astazi, 4 mai, statele membre au aprobat o propunere a Comisiei Europene care permite utilizarea viermilor de faina galbeni uscați ca aliment nou", se arata intr-un comunicat al…

- Statele membre UE au aprobat propunerea Comisiei Europene care permite utilizarea viermilor de faina galbeni uscati ca aliment nou, informeaza Executivul european . Potrivit Comisiei Europene, aceasta prima autorizare de introducere a insectelor pe piata UE ca alimente noi are loc in urma unei evaluari…

- Statele membre UE au aprobat marti o propunere a Comisiei Europene care permite utilizarea viermilor de faina galbeni uscati ca aliment nou. Comitetul de specialitate compus din reprezentanti ai tuturor statelor UE si prezidat de un reprezentant ... The post Premiera: Viermii de faina au devenit aliment…

- Comtetul de specialitate compus din reprezentanti ai tuturor statelor UE si prezidat de un reprezentant al Comisiei Europene a dat aviz favorabil proiectului de document care autorizeaza plasarea pe piata a viermilor de faina galbeni uscati, ca aliment nou. Termenul ”viermi de faina” se refera la larvele…

- Comisia Europeana anunța ca a stabilit un acord cu producatorul Pfizer/BioNTech pentru livrarea a zece milioane de doze de vaccin in trimestrul doi al anului. „Stiu cat de critic este trimestrul doi in desfasurarea strategiilor noastre de vaccinare in statele membre (UE). Aceste zece milioane de doze…