Premiera unul spectacol bazat pe textele dramaturgilor ucraineni va avea loc la Teatrul ”Alexei Mateevici”

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Targu Mureș s-a alaturat unui program prin care UNITER iși dorește sa susțina actorii ucraineni. In plus, marțea viitoarea va avea loc o reprezentație a spectacolului „Tache, Ianche și Cadar" iar veniturile din bilete vor ajunge la organizația teatrelor din Ucraina. Spectacolele…

- Teatrul Tineretului din Piatra-Neamt se alatura campaniei umanitare ‘Artisti romani pentru artisti ucraineni’, proiect initiat de UNITER, si anunta ca sambata va avea loc premiera spectacolului-lectura cu acelasi nume. In regia lui Alexandru Mazgareanu, spectacolul va avea loc de la ora 17,00, la Sala…

- Conferința „Women in Data Science”, organizata de catre FabLab in parteneriat cu Asociația Banat IT, la Universitatea de Vest din Timișoara, o premiera pentru centrul nostru universitar, dorește sa educe și sa inspire generațiile tinere pentru a urma cariere in acest domeniu inovator, precum și profesioniștii…

- Oțelaria Azovstal a devenit un simbol al rezistenței Ucrainene și este ultima reduta in fața cuceririi orașului Mariupol. Din Azovstal au fost organizate mai multe convoaie de eliberare pentru civili, dar soldații ucraineni au ramas in complex. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca pana in 3.000 de soldați ucraineni au murit și aproximativ 10.000 au fost raniți de la inceputul invaziei ruse in țara sa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In acest an, in Vinerea Sfanta, pentru catolicii de rit latin, Calea Sfintei Cruci de la Colosseum este prezidata de papa Francisc. Calea Sfintei Cruci cu cele 14 stațiuni este drumul familiilor cu Isus. In premiera una din cele 14 stațiuni, respectiv stațiunea a XIII-a este cu o familie ucraineana…

- Bloggerița ucraineana, acuzata anterior de Rusia, ca a jucat un rol de figuranta dupa bombardamentul de la maternitatea din Mariupol, in premiera a vorbit despre evenimentele din 9 martie. Aceasta a povestit cum a ajuns sa fie internata la acea maternitate, care era atmosfera pana in ziua bombardamentelor…

- Emil Boc a vorbit in cadrul unei emisiuni live despre implicarea Primariei Cluj-Napoca, in gestionarea crizei refugiaților ucraineni. Intrebat despre cat de pregatit este municipiul pentru primirea refugiaților, edilul clujean a specificat ca este suntem pregatiți din primul moment, insa autoritațile…