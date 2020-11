Premieră: Un exemplu în gestionarea pandemiei, Suedia anunță acum un lockdown parțial Toți ochii lumii s-au indreptat catre Suedia pentru ca țara a ales sa gestioneze diferit pandemia de coronavirus. Abia acum țara scandinava anunța primele restricții. In Suedia se anunța lockdown parțial din 20 noiembrie. Prima restricție anunțata de Suedia de la inceputul pandemiei este interzicerea vanzarii de alcool dupa ora 22.00 in baruri și restaurante, conform Bloomberg. Suedia va interzice vanzarea de alcool dupa ora 22.00 in baruri și restaurante, incepand cu 20 noiembrie, scrie Bloomberg. Este prima forma de lockdown pe care Suedia o anunța de la inceputul pandemiei, pana acum mergand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

