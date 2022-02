Premieră: UE va începe să furnizeze arme Ucrainei Uniunea Europeana a anunțat ca intenționeaza sa inceapa furnizarea de arme catre Ucraina. Este prima data cand UE ia o astfel de decizie, relateaza BBC. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus ca aceasta decizie marcheaza un „moment de cotitura”. „Pentru prima data, UE va finanța achiziția și livrarea de arme și echipamente catre o țara atacata”, a spus ea. Von der Leyen a anunțat, de asemenea, o serie de noi sancțiuni care vizeaza Rusia și Belarus și interzicerea utilizarii spațiului aerian european de catre avioanele rusești. Comisia va propune statelor membre sa foloseasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

