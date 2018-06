Stiri pe aceeasi tema

- In anul centenarului Marii Uniri, compania naționala Tarom și Aeroportul „Traian Vuia” Timișoara apropie pe calea aerului romanii de pretutindeni. Incepand cu luna iulie, vor fi lansate cursele companiei naționale catre Stuttgart (Germania), Paris Charles-de-Gaule (Franța) și Chișinau (Republica Moldova).…

- Momente de panica la bordul unui avion care decolase de pe aeroportul din Bucuresti si urma sa ajunga in Spania. Aproximativ 200 de pasageri se aflau la bordul aeronavei cand aceasta a cazut in gol sute de metri, conform romaniatv.net. Aeronava a decolat din Bucuresti si urma sa ajunga pe aeroportul…

- Aeroportul International Timisoara a avut, in primele trei luni din acest an, o crestere a traficului de pasageri cu 2,6%, fiind inregistrati aproape 350.000 de pasageri. Cei mai multi pasageri calatoresc spre/dinspre Bucuresti, Londra, Munchen si Bergamo, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Primele trei luni ale acestui an au adus Aeroportului Internațional Timișoara o creștere a traficului in ceea ce privește numarul de pasageri, numarul zborurilor și traficul cargo, au anuntat reprezentantii institutiei. In primele trei luni ale anului 2018 a fost inregistrata o creștere…

- Ryanair a lansat programul "Iarna 2018 Bucuresti" cu patru rute noi catre Amman, Marsilia, Palermo si Paphos, si cu mai multe frecvente catre Atena, Londra Stansted, Milano Bergamo si Timisoara. 0 0 0 0 0 0

- In luna martie a acestui an, pretențiile vanzatorilor de apartamente s-au majorat ușor la nivel național. Potrivit datelor furnizate de cel mai mare portal romanesc de imobiliare, prețul mediu solicitat de catre aceștia, atat pentru locuințele vechi, cat și pentru cele noi, a ajuns la 1.200…

- In holul aerogarii, in zona de plecari interne a fost amplasata o expoziție dedicata acestui eveniment și realizarilor lui Traian Vuia: zborul in premiera cu un aparat mai greu decat aerul, ridicat de la sol prin mijloace proprii. Cu sprijinul Muzeului Național al Banatului, expoziția va…