In Emiratele Arabe Unite, unde vaccinarea impotriva coronavirusului este deschisa pentru cei cu varsta de peste trei ani, „100% din populație a primit o injecție", cel puțin. O premiera in lume, potrivit Dubai-ului. Intreaga populație a din Emirate eligibila pentru vaccinare impotriva Covid-19 a primit cel puțin o doza de vaccin, o premiera in lume, potrivit Ministerului Sanatații din aceasta țara […]