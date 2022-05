Premieră-surpriză: Cine a prezentat sistemul chinezesc de apărare aeriană FK-3 (VIDEO) Serbia a prezentat in premiera sistemul modern de aparare aeriana FK-3, recent achizitionat din China, relateaza dpa. „Am reusit recent sa investim mai multi bani si rezultatul este ca ne-am echipat armata cu resurse moderne„, a declarat presedintele Aleksandar Vucic sambata, pe marginea show-ului aviatic si de prezentare de arme de la aeroportul militar Batajnica, din apropiere de Belgrad. SUA au avertizat Serbia ca nu ar trebui sa achizitioneze sistemul de aparare aeriana chinezesc. Sistemul poate lovi aparate aeriene, rachete si drone si se spune ca este bazat pe sistemul rusesc S-300. Serbia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

