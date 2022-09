Premieră spaţială: o navă NASA va lovi intenţionat un asteroid. Ce se va întâmpla cu Pământul? NASA incearca, prin intermediul sondei spațiale DART, sa schimbe traiectoria asteroidului Dimorphos pentru a putea evita in viitor impacturile catastrofale. Asadar, aenția spațiala americana va lansa sonda spațiala DART pentru a devia asteroidul Dimorphos. Operatiunea, la 10 milioane km de Pamant O nava spațiala robotizata a NASA este programata sa loveasca la noapte un asteroid […] The post Premiera spatiala: o nava NASA va lovi intentionat un asteroid. Ce se va intampla cu Pamantul? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

