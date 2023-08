Premieră: Smart Cocktail pentru Piatra-Neamț! De la Narcis Dulgheriu Urbea Food Fest 2023 s-a incheiat, aprecierile magulitoare curg din toate parțile. Evenimentul de street-food conceput de Asociația pentru Promovarea Industriei Ospitalitații (APIO) și destinat orașelor mici și mijlocii din Romania, lansat anul trecut la noi, va fi invocat cu siguranța fix pana la urmatoarea ediției. E chiar natural sa comentezi și sa te gandești ce surprize ne vor pregati Florin Maxim de la APIO, Laurențiu Mața de la Asociația Patronala de Food Truck din Romania (RoTruck) și mai ales ce note de eleganța va etala inimosul și energicul Robert Agarici, tot de la APIO. Incheiam relatarea… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „«Atunci va asteptam la noi la sediu sa bem o cafea impreuna», mi-au spus la finalul protestului de ieri doamnele de la Trezorerie. Si la prima ora am fost acolo, am reusit sa ajung azi la doua trezorerii din Bucuresti. In cateva minute holul s-a umplut de oameni, cu care am reusit sa stau de vorba.…

- O cladire devenita simbol al orașului Piatra-Neamț inca de la finalizarea construcției, in anul 1965, Hotelul Ceahlau continua sa fie emblematic nu numai pentru turism și industria ospitalitații din Romania, dar și pentru istoria locurilor și a oamenilor. Construcția in sine se leaga de numele arhitectului…

- Prima tranșa de 20 de autobuze electrice a ajuns la Piatra-Neamt. Primul din aceasta serie, care urmeaza sa deserveasca, incepand de anul acesta, transportul public de calatori din municipiul Piatra‐Neamț, a ajuns deja in autobaza la sfarșitul lunii mai. Intre timp, in societatea de transport pietreana,…

- Conducerea Federatiei „Solidaritatea Sanitara" s-a intrunit la Bucuresti in perioada 22 – 25 iunie si a decis continuarea protestelor pentru a le fi indeplinite revendicarile. Astfel, conform unui comunicat de presa, acestia au precizat ca, daca revendicarile pe care le solicita membrii din toata tara,…

- Anul acesta, Timisoara este una dintre cele 3 Capitale Europene ale Culturii, titlu pe care il imparte cu Elefsina (Grecia) si Veszprem (Ungaria). Cu o oferta atractiva de evenimente, dar tinand cont si de bariera geografica, adancita de disparitia unui zbor direct de la Iasi, mi-am ales atent momentul…

- Dorim sa vorbim despre POVESTEA NOASTRA, a celor 18 ani de activitate urmata de «lupta» continua cu noi inșine de a deveni mai buni! Ne aflam in AFACEREA chemata sa creeze emoții pozitive, senzații placute și amintiri dulci, concepute pentru a face viața mai frumoasa, a apropia oamenii și a intari valorile…

- Primul autobuz electric a ajuns la Piatra-Neamt. Restul din prima tranșa de vehicole care urmeaza sa deserveasca, incepand de anul acesta, transportul public de calatori din municipiul Piatra‐Neamț, se afla la București, la firma BMC Truck and Bus, unde se lucreaza la dotarea lor cu tot ceea ce este…