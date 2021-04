Stiri pe aceeasi tema

- Premiera in tratamentul pacientilor infectati cu Sars-Cov-2: medicii de familie vor putea prescrie pacientilor cu forme usoare si medii de boala favipiravir, un antiviral prescris pana acum doar de catre medicii specialisti din spitale. Plaquenilul, un medicament creat initial pentru afectiunile reumatice…

- Spitalul suport COVID-19 de la Ramnicu Sarat nu mai are unele medicamente utilizate in tratarea pacienților infectați cu SARS CoV-2, in stare grava. Spitalul de la Ramnicu Sarat a ramas, de aproape o saptamana, fara antiviralele care se administreaza bolnavilor. Medicii spun ca nu sunt probleme, intrucat…

- Majoritatea pacientilor cu COVID-19 care au fost internati in spitalele din Statele Unite in primele luni dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus au primit antibiotice chiar inainte ca o infectie bacteriana sa fie confirmata, potrivit unui studiu publicat miercuri, relateaza Reuters. Studiul…

- Favipiravir, unul dintre medicamentele antivirale utilizate in tratarea paciențior infectați cu COVID-19, va fi produs si in Romania. Medicamentul este folosit pentru tratarea gripei in Japonia, iar in ultimul an a fost utilizat si la pacientii cu forme usoare sau medii de COVID-19. Terapia Cluj a inceput…

- Pacientii confirmati cu SARS-CoV-2 si tratati la domiciliu, dupa o schema prescrisa de catre medicii de familie, au avut, intr-o proportie covarsitoare, o evolutie foarte buna. Medicii spun ca in spitale s-a mers foarte mult pe ceea ce aratau aparatele si analizele.