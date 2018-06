Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Parlamentare de control a activitatii Serviciului de Informatii Externe, social-democratul Mihai Weber, a declarat, luni, ca asteapta decizia Birourilor Permanente pentru a convoca comisia pentru o posibila audiere a lui Gabriel Vlase, nominalizat de presedintele Klaus Iohannis…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dupa ce in Comisia pentru politica economica au fost aduse mai multe amendamente care prevad inclusiv majorarea aportului in numerar…

- Georgica Severin, seful Societatii Romane de Radiodifuziune, a fost audiat miercuri in Comisia de cultura din Camera Deputatilor, unde a facut mai multe precizari legat de acuzatiile aduse intr-o anonima in care era solicitata demiterea lui din functie. Severin a precizat ca toate deplasarile sale in…

- Apar tot mai multe informații legate de protocoalele pe care Serviciul Roman de Informații le-a semnat cu mai multe instituții ale statului. Legalitatea sau oportunitatea semnarii și aplicarii acestor protocoale a devenit subiect de ancheta pentru Comisia parlamentara de control a activitații SRI. Despre…

- Parlamentarul PSD Marius Budai, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților a devenit saptamana trecuta membru al „Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro”, pe scurt Comisia pentru adoptarea monedei euro.

- Comisia juridica din Camera Deputatilor a revenit, miercuri, asupra unor amendamente, stabilind ca persoanele condamnate pentru fapte de coruptie - luare de mita, dare de mita si trafic de influenta - nu pot beneficia de masuri alternative de executare a pedepselor privative de libertate.

- Persoanele condamnate, inclusiv pentru corupție, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare vor putea beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau in zilele de week-end intr-un centru special infiintat. Asta prevad unele amendamente PSD adoptate de Comisia juridice din Camera Deputatilor. Comisia…

- Romania trebuie sa pastreze un echilibru in ceea ce priveste mix-ul energetic, iar acest echilibru va sta la baza strategiei energetice care este in curs de elaborare si va fi adoptata pana la finele anului, a declarat, joi, ministrul Energiei, Anton Anton. "As incepe cu urmatoarea afirmatie…