Stiri pe aceeasi tema

- Printul William al Marii Britanii va incepe duminica un turneu in Orientul Mijlociu si va deveni primul reprezentant al familiei regale britanice care va intreprinde vizite oficiale in teritorii israeliene si palestiniene, informeaza news.ro, citand AFP.

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE și…

- “Romania mi-a fost casa timp de patru ani”, a spus ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, recitand si versuri din “Doina” lui Vasile Alecsandri, la receptia care a marcat ziua reginei Elisabeta a II-a si finalul mandatului sau la Bucuresti, informeaza News.ro. Paul Brummell a subliniat…

- Uniunea Europeana va prezenta miercuri primul Fond European de Aparare (FED) care are drept scop dezvoltarea capacitaților militare ale statelor membre, dar condițiile de eligibilitate vor exclude firme din țari terțe, cum este cazul Statelor Unite și Marii Britanii, au declarat pentru AFP mai mulți…

- Printul William al Marii Britanii se va intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu si cu presedintele palestinian Mahmoud Abbas in timpul unei calatorii istorice in Orientul Mijlociu de luna aceasta, scrie Reuters, preluata de news.ro.William va fi, astfel, primul membru al familiei…

- Printului William al Marii Britanii va merge in vizita in Israel, Iordania si teritoriile palestiniene luna viitoare in urma unei solicitari a guvernului de la Londra, a anuntat vineri familia regala, relateaza dpa. Turneul in Orientul Mijlociu al printului William, Duce de Cambridge,…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a venit, joi, cu precizari legate de arestarea lui Alexander Adamescu, la Londra. Potrivit DNA, a fost inițiata procedura de predare a acestuia catre autoritațile romane, Adamescu jr. fiind arestat preventiv in capitala Marii Britanii, inca din data de 2 martie.…