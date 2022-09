Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Bacau a semnat ordinele de incetare a mandatelor de consilieri locali pentru 7 aleși care au incalcat prevederile Codului Administrativ și, in intervalul 31 mai – 31 august, au absentat – nemotivat – de la ședințele forului deliberativ local. In perioada menționata, au fost convocate…

- COMES bifeaza o noua premiera nationala: este vorba despre cel mai complex echipament fabricat in COMES Romania dupa 1990, o coloana de absorbtie de 150 tone, 50 metri lungime, 4,7 metri diametru, la care au participat peste 200 de angajati. A fost un proiect #challenging, dat fiind gabaritul si complexitatea…

- Marți, 23 august, ora 10:00 a inceput apelul pentru contractarea granturilor – ajutor de stat, iar in 24 august apelul pentru contractarea granturilor – ajutor de minimis Premiera pentru fondurile europene din Romania: in total 1,5 miliarde euro investiți in mediul de afaceri in 3 luni de zile Beneficiarii…

- Administrația Viziteu supune astazi votului consilierilor locali cel mai scump proiect ce va fi suportat de la bugetul local. Este vorba despre amenajarea unei parcari supraterane, in zona 9 Mai – Unirii, unde, in prezent, se afla un teren ocupat de garaje. Conform studiului comandat de Primarie, valoarea…

- ”In intervalul aprilie – iunie, Grupul Orange Romania a realizat o cifra de afaceri consolidata in valoare de 381 de milioane de euro. Dinamica pietei in T2 2022 este caracterizata de cresterea vanzarilor de echipamente, in pofida contextului global nefavorabil ce a condus catre stocuri scazute, dar…

- CJ Dambovița și Primaria Vulcana Pandele implementeaza in asociere proiecte majore pentru comuna, chiar președintele CJ, Corneliu Ștefan a vorbit despre aceste investiții. Prin Programul Județean de Dezvoltare Locala 2021, comuna Vulcana Pandele beneficiaza de doua finanțari . Deja unul dintre obiective,…

- A fost dat in folosința Așezamantul Cultural din comuna Berzunți, o investiție importanta pentru locuitorii acestei zone și nu numai. Obiectivul finalizat, in valoare de aproximativ un milion de euro, are o amprenta la sol de 1400 mp. „Astfel, impreuna cu prefectul județului, Lucian Bogdanel și consilierul…

- Fermierul vrancean Viorel Macovei acuza ca traseul sectorului Focșani -Bacau din Autostrada A 7 ii va distruge afacerea in care a investit peste 13 milioane de euro. Omul de afaceri Viorel Macovei deține o ferma zootehnica bio in zona comunei Țifești, in cadrul careia crește 830 de vaci care produc…