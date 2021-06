Premiera: Piesa de teatru Tache, Ianke si Cadar“, in regia lui Horatiu Malaele, in Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Horatiu Malaele, Razvan Vasilescu si Mihai Constantin readuc la Teatrul Bulandra textul lui Victor Ion Popa – „Tache, Ianke si Cadar”. Alaturi de cei trei interpreti principali, din distributie fac parte: Dana Dogaru, Adrian Ciobanu, Maria Veronica Varlan si Matei Constantin. „Ma gandesc de vreo doi,…

- Circuitul CITY TOUR cuprinde peste 100 de obiective turistice importante din orasul Constanta si din statiunea Mamaia, printre care Gara Maritima, ,,Cuibul Regineirsquo;rsquo;, Muzeul de Istorie si Arheologie, ,,Edificiul roman cu mozaicrsquo;rsquo;, Moscheea ,,Carol Irsquo;rsquo;, Cazinoul, Acvariul,…

- Spectacolul "Tache, Ianke si Cadar", dupa Victor Ion Popa, in regia lui Horatiu Malaele, va fi prezentat in premiera pe 5 si 6 iunie, de la ora 19,00, la Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra. Potrivit paginii de Facebook a teatrului, in rolurile principale vor fi actorii Mihai Constantin (Tache),…

- Spectacolul "Tache, Ianke si Cadar", dupa Victor Ion Popa, in regia lui Horatiu Malaele, va fi prezentat in premiera pe 5 si 6 iunie, de la ora 19,00, la Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra. Potrivit paginii de Facebook a teatrului, in rolurile principale vor fi actorii Mihai Constantin…

- Consiliul Judetean Constanta a finalizat concursurile de proiecte de management organizate pentru Biblioteca Judeteana ,,I.N.Roman" Constanta, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC si pentru Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta"Calutul de mare" Noii manageri ai celor trei institutii…

- Muzeul de Arta din Constanta a organizat in anul 1967 expozitia retrospectiva Gheorghe Sarbu, deschisa la Tulcea si Bucuresti. Gheorghe Sarbu a fost primul responsabil al Pinacotecii din Constanta, care s a deschis in anul 1935, in casele lui Ioan N. Roman, pe locul Postei Centrale. Pictorul Gheorghe…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 8 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetele Constanta si Calarasi, intr un dosar penal de evaziune fiscala si spalarea banilor.…

- In cadrul sedintei au fost alesi membrii biroului judetean al UJ CNSRL Fratia prim vicepresedinte Nicolae Manea sase vicepresedinti printre care si presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor Soferilor Marin Neagu si secretarul general Anda Neculai. Constantin Grosu a fost ales presedintele Uniunii…