- Zilele trecute, o echipa de copii, reprezentanta a orașului Timișoara, a obținut un numar de 16 medalii la Campionatul Național de Escalada Copii și Juniori 2021. Echipa formata din 10 fete și 3 baieți cu varste cuprinse intre 7 și 16 ani, se antrenaza la Sala de escalada „One Move” din Timișoara sub…

- Premiera in Romania! Pentru prima data in istoria campionatelor naționale de dans sportiv vor fi introduse probe de Breaking, Hip Hop și Streetdance. Campionatele naționale de Dans sportiv, Standard & Latino, vor avea loc in acest weekend (8-9 mai 2021), la Timișoara. Va fi un moment inedit pentru ca…

- Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timisoara isi redeschide portile pentru public, miercuri, de la ora 19,00, in Sala Studio a teatrului, odata cu premiera spectacolului "Doar lejer", regizat de Kedves Emoke. Conform unui comunicat de presa al teatrului remis marti AGERPRES, patru personaje,…

- Gimnastele de la C.S. Victoria Cumpana pregatite de prof. Elena Vlad au participat in perioada de 3 – 4 aprilie 2021 la Campionatul Național de Junioare IV, concurs destinat sportivelor cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani. La acest eveniment desfașurat la Ghimbav s-au inscris gimnaste de la 10 structuri…

- Medalii pentru fratii Marica din Cernavoda, la Campionatele Nationale de la Arad si de la Bucuresti. Alexandru si Bogdan fac sport din septembrie anul trecut si sunt indrumati in pregatire de campionul Vicentiu Culea. Gemenii Marica sunt medaliati la aruncarea discului, iar Bogdan a urcat pe podium…

- Federația Romana de Atletism impreuna cu Asociația Județeana de Atletism Timiș cu sprijinul Direcției Județene pentru Tineret și Sport Timiș și Casa de Cultura organizeaza in Timișoara duminica, 4 aprilie, incepand cu ora 10:00, Campionatul Național de 10 Km – Finala pentru Seniori, Seniori…

- Campionatul Național de 10 km - Finala pentru Seniori, Seniori U23 și Juniori 1 va avea loc pentru prima data la Timișoara, pe 4 aprilie. Pentru buna desfașurare a acestei competiții se va interzice accesul circulației pe mai multe segmente de drum, anunța organizatorii.

- Primul vaccin anti-Covid a fost administrat marți in Republica Moldova. Anunțul a fost facut pe Facebook de președintele țarii, Maia Sandu. Un cadru medical este prima persoana vaccinata din Moldova. Președintele Maia Sandu a anunțat ca marți un cadru medical a fost vaccinat anti-Covid. Este…