Stiri pe aceeasi tema

- Simpozionul „Cercetari Arheologice și Numismatice”, realizat in parteneriat cu Institutul de Arheologie „Vasile Parvan” al Academiei Romane, are loc pentru prima data la Oltenița, Calarași.

- Presedintele CJ Buzau Emanoil Neagu a declarat miercuri ca Romania are o problema din punct de vedere al cadrelor medicale, din cauza politicii defectuoase in domeniul sanitar, iar daca aceasta nu se schimba, nu o sa realizam absolut nimic. ”E ca si cum am da un antinevralgic si rezolvam durerea,…

- Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania va pune in practica in Capitala un nou proiect Sanatate in comunitate, prin care refugiații ucraineni pot beneficia de servicii medicale gratuite.

- Pe 26 septembrie, o echipa de astronomi de la NASA va coordona o actiune de ajungere la un asteroid potențial periculos pentru a-i devia traiectoria, anunța Agenția Spațiala Romana (ROSA). Sistemul de ghidare și navigație care face posibila ajungerea la asteroid, dupa impact, este o producție 100% romaneasca,…

- Pe 26 septembrie, o echipa de astronomi de la NASA coordoneaza un mic vehicol spatial ce "va lovi" un asteroid potențial periculos pentru a-i devia traiectoria, anunța Agenția Spațiala Romana (ROSA). Sistemul de ghidare și navigație care face posibila ajungerea la asteroid, dupa impact, este o producție…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, anunța premiera in sistemul romanesc de educație. Anul școlar 2022 - 2023 va fi primul in care elevii vor avea o saptamana verde, in care vor afla detalii despre cum comportamentul umana poate afecta natura. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- 99,1% dintre pacienții din Romania vor sa știe cat au costat ingrijirile medicale de care au beneficiat. 98,2% vor sa știe care sunt sumele cu care au cotizat la sistemul de sanatate. 96% dintre pacienți considera ca este nevoie de un sistem informatic care sa le permita sa afle care au fost costurile…

- In perioada iunie-august 2021, satelitul TUMnanoSAT, construit de Universitatea Tehnica a Moldovei, a trecut toate testele funcționale la Institutul de Științe Spațiale din Romania, conform rigorilor Agenției de Explorare Aerospațiala din Japonia(JAXA) și NASA, transmite agora. Ulterior, in luna martie,…