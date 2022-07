Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, in calitate de partener, invita publicul sa viziteze la Palatul Culturii, in perioada 30 iunie – 14 iulie 2022, expoziția „Un Iași pentru viitor”, derulata in cadrul concursului internațional de arhitectura organizat de compania „Iulius”, pentru o noua dezvoltare…

- Cladirea futurista a sediului Apple din Cupertino, California, proiectata in forma de inel; Tianjin Binhai Library - una dintre cele mai futuristice biblioteci din lume; complexul Galaxy Soho din Beijing - cu forme organice inspirate de cursurile de apa, dunele de nisip si peisajele din imprejurimi;…

- Cu prilejul concursului international de arhitectura cu invitati, desfasurat de IULIUS pentru o noua dezvoltare in centrul orasului, compania a realizat doua machete arhitecturale, ce reprezinta o imagine fidela a zonei istorice a Iasului. Rolul lor este de a optimiza vizualizarea zonei Sf. Andrei…

- Demersul este coordonat de juriul concursului, format din istoricul Catalin Turliuc si arhitectii Serban Tiganas, Augustin Ioan, Dragos Ciolacu, Mihai Corneliu Driscu si Matei Bogoescu, specializati in aspecte de patrimoniu, urbanism, arhitectura contemporana si valorificarea spatiului public. Descopera…

- Foster&Partners, MVRDV, UNStudio si Zaha Hadid Architects, unele dintre cele mai renumite birouri de arhitectura din lume, proiecteaza pentru prima data in cadrul unui concurs international de arhitectura din Romania, organizat la Iasi, la initiativa grupului IULIUS. Presedinte al echipei organizatorice,…

- Patru birouri din topurile de arhitectura la nivel mondial participa la concursul de specialitate cu invitați, organizat de IULIUS, la Iași, cu scopul construirii unui reper arhitectural pentru oraș. Soluțiile vor fi propuse de Foster+Partners, MVRDV, UNStudio și Zaha Hadid Architects, birouri de arhitectura…

